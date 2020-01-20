قرقاش: تهميش الدور العربي كما هو الحال بسوريا درس قاس لن يتكرر

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "المتابع لمؤتمر برلين حول ​ليبيا​ يدرك أن حضور مصر و​الجزائر​ والإمارات و​الجامعة العربية​ ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، تهميش الدور العربي، كما هو الحال في ​سوريا​، درس قاس لن يتكرر".

وأشار إلى أننا "ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حلّ سياسي نحو السلام والإستقرار، أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي و ​الأمم المتحدة​".