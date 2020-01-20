الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الإثنين غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، في حين تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

أما الثلاثاء، فغائم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، بينما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق، يستقر الطقس تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر ويستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة بموجات من الصقيع تؤدي الى تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن ال 1000 متر اعتباراً من الفترة المسائية.

والأربعاء قليل الغيوم اجمالاً مع بقاء درجات الحرارة متدنية والتي ترتفع بشكل بسيط خلال النهار، محذرة من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية اعتباراً من 1000 متر خاصة خلال ساعات الصباح الأولى والليل.