لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ طلب الاجتماع برئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​ للإطلاع على اتصالاته في موضوع ​تشكيل الحكومة​". وأكّد في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "حقّ التظاهر مقدّس، ولكن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مرفوض، إلّا أنّني أتفهّم "قرف" الناس"، مركّزًا على أنّ "المطلوب أن ننسى ألواننا الحزبيّة والارتقاء إلى مستوى المسؤوليّة وتظافر كلّ القوى وأصحاب القرار، والتطلّع إلى المواطن اللبناني وتلبية مطالبه ووقف النزيف الحاصل".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: الإعتداء على الممتلكات مرفوض لكنني أتفهم "قرف" الناس ويجب تلبية مطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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