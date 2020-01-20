رأى وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، أنّ "اعتماد الحكومة على احتياط البنك المركزي لتسديد ديونها أمر غير سليم، ولا يجب أن يستمر".
وشدّد في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّه "لا يجوز استنزاف احتياط البنك المركزي لأنّنا بحاجة إليه لحماية استيراد المواد الأوليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني: اعتماد الحكومة على احتياط البنك المركزي لتسديد ديونها لا يجب أن يستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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