أفيوني: اعتماد الحكومة على احتياط البنك المركزي لتسديد ديونها لا يجب أن يستمر

رأى وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، أنّ "اعتماد ​الحكومة​ على احتياط ​البنك المركزي​ لتسديد ديونها أمر غير سليم، ولا يجب أن يستمر".

وشدّد في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّه "لا يجوز استنزاف احتياط البنك المركزي لأنّنا بحاجة إليه لحماية استيراد المواد الأوليّة".