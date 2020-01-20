شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: تصريحات أردوغان عنترية ولن يستطيع التدخل فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن التدخل فى ليبيا هى تصريحات عنترية، يحاول من خلالها تهديد المجتمع الدولى، بينما الرئيس التركى لن يستطيع أن يفعل أى شىء فى ليبيا، ولن يسمح له المجتمع الدولى بالتدخل العسكرى فى طرابلس، أو دعم المليشيات الإرهابية التى تنشر الفوضى والعنف فى ليبيا.

وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن أردوغان يسعى لتنفيذ مخططه والأجندة التى تتعلق باستعمار دول عربية، واستغلال حالة الفوضى لإعادة أمجاد أجداده العثمانيين.

ولفت النائب أحمد إسماعيل، إلى أن الرئيس التركى يحاول من خلال تصريحاته بشأن ليبيا أن يثير الفتن ويثير الحروب الأهلية، كما أن تصريحاته يظهر فيها حالة الغضب بعد خسائر الإرهابيين على يد الجيش الوطنى الليبى.

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وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكية ، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه تم إحراز تقدم في قمة برلين نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة في ليبيا.وقال للصحفيين أيضا إنه يأمل في أن تكون إحدى نتائج قمة برلين إعادة فتح منشآت النفط الليبية التي أغلقتها الفصائل الموالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أنه حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم.

وطالب بومبيو - في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأوردتها قناة " الحرة الأمريكية اليوم، الأحد، كل الأطراف الليبية باغتنام فرصة القمة الدولية حول ليبيا المنعقدة في برلين برعاية الأمم المتحدة.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمر ليبيا الذي يضم أطراف الصراع، في محاولة للحد من التدخل العسكري الأجنبي، وتوطيد الهدنة، والمساعدة في إعادة إطلاق عملية سياسية لوقف الفوضى التي تشهدها البلاد.