شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بالجيش السورى الحر يعترف عبر قناة تركية بنقل مرتزقة للقتال فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من صفحات المواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لأحد قيادات ما يسمى بالجيش الوطنى السورى، ويدعى أحمد كرمو الشهابى، فى لقاء له على أحد القنوات التركية، وهو يعلن رسميا إرسال مقاتلين سوريين إلى العاصمة الليبية طرابلس من أجل دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السرّاج، مشيرا إلى أن تلك الفصائل ستقدم أرواحها فداء "للخلافة العثمانية" المزعومة

وقال أحمد كرمو الشهابى، القيادى فى "الجيش الوطنى السوري" المدعوم من أنقرة، فى مقابلةٍ طويلة مع قناة Akit tv التركية والمؤيدة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان إننا "مستعدون للذهاب إلى الجهاد فى أى مكان، لن نتوقف"، مضيفا رداً على سؤال مقدّم البرنامج "هل سترسلون مقاتلين إلى ليبيا؟: "إن شاء الله، وحين نتخلص من ظلم الأسد، سنتوجه لمحاربة الظلم أينما وجد، سنكون سبّاقين فى محاربته، وكما سنتخلص من قمع الأسد، سنخلّص أخوتنا فى تركستان من القمع".

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أعلن أن طائرة خاصة حملت إرهابيين من غازى عنتاب بتركيا إلى إسطنبول ثم إلى ليبيا، وأشار المرصد فى بيان له إلى أن تلك الطائرات تتوجه على شكل رحلات داخلية وهمية كى لا يتم تقديم أدلة عن الواصلين.

وأضاف المرصد، أن عدد الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، قد ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف و600 مسلح، ويأتى ارسال الجماعات الإرهابية الممولة من تركيا، عقب ساعات من تصريحات أردوغان زعم فيها أن طريق السلام فى ليبيا يمر عبر تركيا.