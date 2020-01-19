دراسة صادمة.. قطتك قد تلتهم جسدك بعد موتك!

كشفت دراسة جديدة أن القطط تسعد بتناول طعامها من جثث الموتى، وهذا يعني أنك في حال وفاتك سيقوم حيوانك الأليف بالتهام جسدك.
ودرس الباحثون في جامعة كولورادو مسا، السلوك المهووس للقطط بعد اكتشاف كيف اقتحمت قطتان مركز الأبحاث التابع للجامعة وراحتا تتغذيان على الجثث المتحللة هناك.
ولم تزر القطط المركز لمرة واحدة فقط، بل عادت في عدة مناسبات لأكل الجثث مع التركيز على أنسجة الذراعين.
ومن المثير للاهتمام، أن الباحثين وجدوا أن القطط تعود إلى الجثث نفسها التي بدأت بأكلها. وأوضحت سارة كارسيا، مؤلفة الدراسة: “النظرية الرئيسية هي أن القطط يصعب إرضاؤها في الأكل، وبمجرد عثورها على الطعام الذي يعجبها، ستتلزم به”.
وترك الباحثون 40 جثة بشرية في الهواء الطلق لمدة 35 يوما على أمل فهم ما يحدث عن تحلل اللحم، لكن كاميرات المراقبة CCTV أظهرت اثنين من القطط الوحشية تقتحم المنشأة، قبل أن تبدأ في التهام الجثث.
وركزت إحدى القطتين انتباهها على جثة امرأة تبلغ من العمر 79 سنة، وقضمت الأنسجة الرخوة في الذراع الأيسر، والصدر.
أما القطة الثانية فشوهدت تأكل ذراع، وبطن رجل يبلغ من العمر 70 سنة. وخلال الـ35 يوما التالية، التي تركت فيها الجثث في الهواء الطلق، عادت القطط إلى الموقع، وتوجهت إلى الجثث، التي اختارتها في البداية في كل زيارة لها إلى المركز.
وعلى الرغم من أن النتائج قاتمة للغاية، إلا أنها لم تكن مفاجئة، وفقا لفريق البحث، إذ إن هناك العديد من الحالات، التي اقتاتت فيها الحيوانات الأليفة بأجساد مالكيها بعد تفكيكها، بحسب الدكتورة ميليسا كونور، المؤلفة المشاركة في الدراسة.
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