في مباراة مثيرة.. التعادل الإيجابي يحسم قمة نهضة بركان والرجاء

حسم التعادل الإيجابي هدفان في كل شبكة، مباراة فريق نهضة بركان لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بضيفه الرجاء الرياضي، برسم مباريات الأسبوع الثالث عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

ولم يمهل الضيف مضيفه أكثر من دقيقتين ليفتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب عبد الإله الحافيظي، بعد تمريرة من الكونغولي بين مالانغو، منهيا الشوط الأول من المباراة التي احتضنها الملعب البلدي ببركان، بتقدم النسور الخضر بهدف دون رد.

ونجح الفريق البرتقالي في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 66 من تعديل الكفة عن طريق ضربة خطأ مباشرة أسكنها عمر النمساوي في شباك أنس الزنيتي حامي عرين الرجاء.

وبعد هذا الهدف بـ4 دقائق، ظهر المهاجم محسن ياجور المنتقل حديثا إلى النهضة، ليحرز الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يهدر محسن متولي في الدقيقة 77 ركلة جزاء أعلن عنها الحكم رضوان جيد بعد عرقلة الناجي لسفيان رحيمي داخل مربع عمليات الفريق البركاني.

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وعاد الحافيظي دقيقتين قبل نهاية زمن المباراة الأصلي، ليعدل الكفة للرجاء، منهيا المواجهة بلا غالب ولا مغلوب، وباقتسام النقاط بين الفريقين.

يذكر أن رصيد نهضة بركان أصبح 28 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 7 نقاط عن الرجاء الرياضي صاحب المركز الرابع.