بالتعاون مع الإمارات: إسرائيل تعلن بدء بناء جناحها في "إكسبو دبي 2020"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، رسميُا، البدء بأعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو دبي 2020" الذي ينطلق في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ويستمر حتى العاشر من نيسان/ أبريل 2021، في الإمارات.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، إن "أعمال بناء الجناح الإسرائيلي انطلقت رسميًا في معرض إكسبو دبي 2020". وأضافت "بدأ فريق العمل بالجناح والمقاول المحلي في بناء الجناح، هذه هي مرحلة هامة".

وأشار الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى أنها تواصل الإشراف على "عملية البناء الطويلة، بالتعاون الكامل مع الدولة المضيفة، الإمارات". علما بأن المعرض الدولي، مصمم لعرض لإنجازات الدول مرة كل خمس سنوات، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، رسميًا، في نيسان/ أبريل الماضي، أنها ستشارك في معرض إكسبو 2020 في دبي، وهو ما وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه علامة على تحسن مكانة بلاده في منطقة الخليج.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "معارض إكسبو هي تجمعات عالمية يلتقي فيها الناس من شتى أنحاء العالم للاحتفال بالإبداع وتطبيقه على التحديات المشتركة... يسرنا أن نكون جزءا من تلك المساعي المشتركة".

وفي بيان منفصل، قال نتنياهو: "أرحب بمشاركة إسرائيل في معرض إكسبو في دبي. إنها علامة أخرى على صعود مكانة إسرائيل في العالم وفي المنطقة".

وباتت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول خليجية، في مقدمتها الإمارات والبحرين وعُمان، أكثر علانية بعد سنوات شهدت اتصالات معظمها سرية بسبب معارضة قوية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وارتفعت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين ودول عربية وخليجية، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول مثل الإمارات.