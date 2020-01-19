صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا ليفربول كل من اللاعبين فيرجيل فان ديك ومحمد صلاح.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 64 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

جاءت المحاولة الأولى في الدقيقة الثامنة، بعدما ارتقى ماني لكرة عرضية، مسددًا رأسية مرت ضعيفة إلى جوار القائم.

لكن ليفربول افتتح التسجيل سريعا، في الدقيقة 14، حيث وجهت رأس فان دايك ركنية أرنولد، إلى داخل شباك دي خيا.

وسجل ليفربول مجددا في الدقيقة 25، بعدما أعاق فان دايك الحارس دي خيا، ليتابع فيرمينو الكرة بتسديدة، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة إلى "الفار".

وانطلق صلاح في الدقيقة 27 على الطرف الأيمن، وأرسل عرضية أرضية متقنة لفيرمينو، داخل منطقة الجزاء، إلا أن المهاجم البرازيلي سدد إلى جوار القائم.

ومع السيطرة التامة لليفربول، هز فينالدوم الشباك بعد انفراده بدي خيا، في الدقيقة 36، إلا أن الهدف تم إلغاؤه أيضا بداعي التسلل.

وشكل مانشستر يونايتد خطورته الأولى، في الدقيقة 39، بتسديدة من قبل مارسيال، مرت إلى جوار القائم.

Advertisements

وأهدر يونايتد فرصة محققة للتسجيل، في الدقيقة 41، بعدما أرسل بيساكا عرضية متقنة لبيريرا الخالي من الرقابة، داخل منطقة الـ6 ياردات، إلا أن الأخير لم يلحق بالكرة.

وانفرد ماني بدي خيا في الدقيقة 45، ليسدد السنغالي كرة أرضية، أبعدها الحارس الإسباني إلى ركلة ركنية.

وفي مطلع الشوط الثاني، أهدر صلاح فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 47، بعدما أرسل روبرتسون عرضية أرضية متقنة للمصري، إلا أنه سدد بغرابة إلى جوار القائم.

وواصل ليفربول هجومه القوي، حيث أطلق هندرسون صاروخية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 49، اصطدمت بالقائم.

ومن هجمة مرتدة، انطلق فريد من العمق في الدقيقة 57، مسددًا من على حدود منطقة الجزاء، كرة ذهبت خارج إطار المرمى.

وأجرى كلوب التبديل الأول لليفربول، في الدقيقة 66، بنزول لالانا على حساب تشامبرلين.

كما أجرى سولسكاير تبديلين دفعة واحدة، في الدقيقة 74، بخروج بيريرا وويليامز، ونزول ماتا وجرينوود.

ورد كلوب بتبديلين أيضا، في الدقيقة 82، بخروج كل من فيرمينو وماني، ودخول أوريجي وفابينيو، وتبعه سولسكاير بإشراك دالوت على حساب شاو، في الدقيقة 87.

وأطلق صلاح رصاصة الرحمة على الشياطين الحمر، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 93، حيث انفرد من وسط الملعب، بعد تمريرة طولية من أليسون، قبل أن يسدد كرة أرضية سكنت شباك دي خيا، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول (2-0).