إنتر ميلان يتعادل خارجيا أمام ليتشي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق إنتر ميلان في مباراته الخارجية أمام ليتشي بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن كل من الفريقين هز شباك الآخر.

ووضع البديل أليساندرو باستوني إنتر في المقدمة من ضربة رأس، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، لكن ليتشي تعادل سريعا عبر القائد ماركو مانكوسو في الدقيقة 77.

وسدد مارسيلو بروزوفيتش في القائم لصالح إنتر في الشوط الأول، غير أن ليتشي، الذي دخل اللقاء بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية ودون أي انتصار بملعبه هذا الموسم، كان قريبا من انتزاع الفوز قبل النهاية حين سدد فيليبو فالكو ركلة حرة ارتطمت بإطار المرمى.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 47 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد ليتشي 16 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.