القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق إنتر ميلان في مباراته الخارجية أمام ليتشي بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن كل من الفريقين هز شباك الآخر.
ووضع البديل أليساندرو باستوني إنتر في المقدمة من ضربة رأس، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، لكن ليتشي تعادل سريعا عبر القائد ماركو مانكوسو في الدقيقة 77.
وسدد مارسيلو بروزوفيتش في القائم لصالح إنتر في الشوط الأول، غير أن ليتشي، الذي دخل اللقاء بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية ودون أي انتصار بملعبه هذا الموسم، كان قريبا من انتزاع الفوز قبل النهاية حين سدد فيليبو فالكو ركلة حرة ارتطمت بإطار المرمى.
وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 47 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد ليتشي 16 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يتعادل خارجيا أمام ليتشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.