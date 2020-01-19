مدرب أبناء اللد: عززنا كادر الفريق ونحن في المسار الصحيح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمكن فريق أبناء اللد من العودة إلى مسار الانتصارات وتعزيز موقعه في لائحة الدرجة الممتازة، سعيًا نحو الهرب من قاع اللائحة وتجنب خطر الهبوط.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 14 نقطة.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء اللد، عدنان الوحيدي، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الفريق عانى منذ بداية الموسم من سلسلة من النتائج السلبية، وذلك يعود لعدم بناء كادر الفريق بالشكل المناسب".

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وأضاف "في الأيام الأخيرة قمنا بتعزيز كادر الفريق والتعاقد مع 5 لاعبين جدد مقابل تحرير آخرين، وهناك مفاوضات قائمة لضم لاعبين آخرين خلال الفترة القادمة، وأنا أؤمن أنه بالكادر الموجود سنكون في المسار الصحيح سعيًا نحو تأمين البقاء بالدرجة الممتازة لموسم آخر".

وتابع أننا "حصدنا النقاط كاملة في المباراتين الأخيرتين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شباكنا لم تهتز، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا لحصد أكبر عدد ممكن النقاط في المباريات القادمة وسنتعامل مع كل مباراة كأنها معركة رياضية".

وختم الوحيدي بالقول "المطلوب في هذه المرحلة دعم ومؤازرة الجماهير لنا، ومن هنا نناشد الجمهور للالتفاف من حولنا ودعم اللاعبين من أجل المساهمة في إبقاء الفريق بالدوري لموسم إضافي".