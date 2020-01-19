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شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة حميميم والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
صورة ارشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن المسلحين حاولوا شن هجوما على قاعدة حميميم يوم 19 يناير بطائرات مسيرة، مؤكدة إسقاط الطائرات دون وقوع أي خسائر في القاعدة.
وقالت الوزارة في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة الجوية الروسية، أهدافا جوية على بعد مسافة أمنة من القاعدة".
وأوضحت الوزارة عبر البيان "لا توجد أي خسائر مادية أو بشرية أو إصابات. تعمل قاعدة حميميم وفقا لبرنامجها".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الأهداف الثلاثة التي تم تدميرها كانت تحاول شن هجوما من الشمال الشرقي.
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