رويترز: إنتاج النفط في ليبيا سينخفض إلى 72 ألف برميل خلال أيام

الأحد 19 يناير 2020

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد إن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق منشآت نفطية.



وحسب "رويترز" أضاف المتحدث أن إنتاج ليبيا كان أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا قبل أن تغلق القوات الموالية لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر موانئ وحقول نفطية قبل قمة برلين الدولية للسلام في ليبيا. وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، أن المشاركين بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية توصلوا إلى خطة شاملة لحل النزاع.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: "اتفقنا علي خطة شاملة، والجميع موافقون على أنه يجب احترام حظر الأسلحة ومراقبته بشكل أقوى من الماضي".

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وتابعت أن "الوثيقة التي تمت المصادقة عليها تحتاج لتأكيد من مجلس الأمن لتدعيم حظر الأسلحة".

وأكدت أنه "لا نستطيع حل كل المشاكل بيوم واحد في ليبيا، ولكن نستطيع أن نعطي دفعة لها".

وكشفت أنه "في الأسبوع القادم سيعقد لقاء اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي النزاع حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي وتضم خمسة أسماء من كل طرف". وبسؤالها عما إذا تم الاتفاق مع روسيا وتركيا حول موضوع حظر التسليح، أجابت ميركل: "اتفقنا على أنه في المستقبل لن يكون هناك دعم للأطراف بالأسلحة"، موضحة "لم نتكلم عن عقوبات لانتهاكات حظر الأسلحة اليوم، لكننا قلنا إنه في حال حصل انتهاك سوف تسمى الأسماء المنتهكين".

وتابعت: "فيما يخص مصر وروسيا وتركيا والإمارات، فقد اتفقوا جميعا على أن يعطوا دفعة جديدة لوقف إطلاق النار".