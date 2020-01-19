شكرا لقرائتكم خبر عن «قرقاش»: الدور العربي حاضر بقوة في مساعي استقرار ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق.
وتابع "قرقاش" عبر "تويتر": "تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر".
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