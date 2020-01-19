شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت تشهد ثاني ليلة من الاحتجاجات العنيفة والان نبدء بالتفاصيل
وتصاعدت المواجهات قرب مبنى البرلمان اليوم الأحد بعد يوم من إصابة أكثر من 370 شخصا بجروح، وهو أعلى عدد للمصابين منذ بدء الاحتجاجات.
وتجمعت الحشود اليوم الأحد وهي تهتف "يلا ثوري يا بيروت".
وألقى شبان الحجارة على قوات الأمن. وحاول بعضهم القفز لاجتياز أسلاك شائكة وحواجز حديدية من أجل اقتحام منطقة شديدة التحصين في وسط بيروت تضم مبنى البرلمان. وكان أحد الرجال يدفع قوات الأمن خلف أحد الحواجز ممسكا بقطعة حديدية في يده.
وحثت قوى الأمن الداخلي الناس على الهدوء وإلا اضطرت للرد.
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