الخارجية الفلسطينية: الاحتلال ينتهج سياسة تكميم الأفواه للتغطية على ممارساته

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات: اتهمت وزارة الشئون الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة تكميم الأفواه للتغطية على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونددت الوزارة ، في بيان صحفي لها، بقرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت إبعاد نشطاء من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها للمشاركة في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين. وقالت الوزارة إن بينيت “يُصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتقييده أنشطة المتضامنين اعتراف مباشر بما سيرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني”.وأضافت أن القرار المذكور “اعتداء صارخ على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي، ومحاولة جديدة للتغطية على عنف جيش الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين المسلحة وأعمالها الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين”. وحذرت الخارجية الفلسطينية من لجوء الاحتلال الإسرائيلي إلى تقييد أنشطة المنظمات الحقوقية والانسانية الاسرائيلية “حتى تتمكن من الاستفراد العنيف غير المحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية”. وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أصدر بينيت أمس الاول، أمرا إداريا بإبعاد نشطاء من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها. وينظم الفلسطينيون منذ سنوات تظاهرات أسبوعية في قرى الضفة الغربية غالبا ما تتم بمشاركة متضامنين ودوليين للاحتجاج على سياسات الاستيطان وبناء جدار الفصل الإسرائيلي.