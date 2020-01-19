البرلمان الأردني يوافق على منع استيراد الغاز من إسرائيل

عمّان ـ وكالات: وافق مجلس النواب الأردني أمس على مقترح اللجنة القانونية الخاص بمنع استيراد الغاز من إسرائيل. وصوت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح اللجنة القانونية في البرلمان الأردني القاضي بمنع استيراد الغاز من إسرائيل. وأعلن رئيس البرلمان، عاطف الطراونة، خلال جلسة عقدت امس بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، موافقة النواب بالأغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع إعطائه صفة الاستعجال. وأشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والألفاظ التي تستخدم عند إقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية. بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية. وأضاف العودات أنه، بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية، فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وتم إحالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لإقراره ومروره بمراحله الدستورية. وأوصى مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل. وترفض قطاعات واسعة من الشعب الأردني اتفاقية الغاز مع إسرائيل منذ توقيعها عام 2016.

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