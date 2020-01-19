قطع طرق جديدة في بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم قطع طرق جديدة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم قطع سريع منطقة الشعلة من الجانبين"، مبينا انه "تم اغلاق بوابة الكاظمية من جهة التاجيات بواسطة حرق الاطارات".

واضاف ان "طرق منطقة الحرية اغلقت بالكامل بواسطة الاطارات المحروقة"، موضحا ان "الطريق القريب من الجملة العصبية تم قطعه ايضا بالاطارات المحروقة".

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وتابع ان "سريع منطقة الغزالية قطع بالاتجاهين"، لافتا الى "خروج اعداد كبيرة من المواطنين في ساحة عدن ومنطقة الحرية".

يذكر ان عددا من مناطق بغداد وخاصة ساحة الطيران وتقاطع قرطبة وسريع محمد القاسم، شهدت اليوم الاحد قطع للطرق بواسطة الاطارات المحروقة، امام حركة سير العجلات ما ادى الى حدوث زخم مروري في مناطق وسط العاصمة، فيما اطلقت القوات الامنية القنابل المسيلة للدوع لتفريقهم ما ادى الى حدوث حالات اختناقات تم نقلها الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.