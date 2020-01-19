النجف تنفي تعطيل الدوام الرسمي فيها غدا

نفت محافظة النجف، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الاثنين.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في حديث لـ الخليج 365، ان "ما نشرته عدد من وسائل الاعلام عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاثنين الموافق الـ20 من كانون الثاني الحالي عار عن الصحة".

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واضاف الياسري ان "يوم غد هو دوام رسمي في جميع دوائر المحافظة"، داعيا وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتماد المصادر الرسمية".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نشرت اليوم الاحد، ان محافظة النجف قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.