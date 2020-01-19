بالصور.. قطع طرق رئيسية في الديوانية

افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم قطع طرق رئيسية في محافظة الديوانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا مساء اليوم على قطع عدد من الطرق الرئيسية في الديوانية امام حركة سير العجلات". واضاف ان "القطع تم بواسطة الاطارات المحروقة". Advertisements

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