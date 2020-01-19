تعرف على المحافظات التي اعلنت عطلة يوم غد

اعلنت عدد من المحافظات، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الاثنين الموافق الـ20 من كانون الثاني الحالي.

واعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

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كما اعلن حافظ بابل بالوكالة حسن منديل في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاثنين الموافق الـ20 من كانون الثاني الحالي"، مبينا ان "ذلك يشمل جميع دوائر المحافظة الرسمية باستثناء الخدمية منها".

كما اعلنت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد باستثناء الدوائر الخدمية بالمحافظة.