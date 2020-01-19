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بابل تعطل الدوام الرسمي غدا الاثنين

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اعلنت محافظة بابل، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

وقال محافظ بابل بالوكالة حسن منديل في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاثنين الموافق الـ20 من كانون الثاني الحالي".

 

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واضاف ان "ذلك يشمل جميع دوائر المحافظة الرسمية باستثناء الخدمية منها".

 

واعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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