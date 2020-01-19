بابل تعطل الدوام الرسمي غدا الاثنين

اعلنت محافظة بابل، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

وقال محافظ بابل بالوكالة حسن منديل في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاثنين الموافق الـ20 من كانون الثاني الحالي".

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واضاف ان "ذلك يشمل جميع دوائر المحافظة الرسمية باستثناء الخدمية منها".

واعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.