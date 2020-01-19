بالتفاصيل.. الموقف الامني في بغداد الآن

كشف مصدر امني، الاحد، عن الموقف الامني في بغداد الآن، فيما اشار الى ان هناك استعدادات لقطع طرق اخرى بالعاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في بغداد الان تضمن تسجيل ثلاثة اصابات جديدة ضمن مقتربات ساحة الطيران واعلى جسر محمد القاسم نتيجة الرمي المتقطع لقنابل الغاز المسيلة للدموع"، مبينا انه "بذلك ترتفع حالات الاختناق الى 30 حالة بينها اصابات خطرة".

واضاف المصدر ان "المتظاهرين مازالوا يقطعون طريق محمد القاسم امام حركة سير المركبات"، مشيرا الى ان "هناك استعدادات لقطع الطرق شرق العاصمة بغداد بواسطة الاطارات".

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وتابع ان "الوضع الامني في ساحتي التحرير والخلاني وجسري السنك والجمهورية جيدة وهناك توافد مستمر للمواطنين"، لافتا الى انه "تم قطع الطرق المؤدية الى ساحة عدن بالعاصمة".

يذكر ان عددا من مناطق بغداد وخاصة ساحة الطيران وتقاطع قرطبة وسريع محمد القاسم، شهدت اليوم الاحد قطع للطرق بواسطة الاطارات المحروقة، امام حركة سير العجلات ما ادى الى حدوث زخم مروري في مناطق وسط العاصمة، فيما اطلقت القوات الامنية القنابل المسيلة للدوع لتفريقهم ما ادى الى حدوث حالات اختناقات تم نقلها الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.