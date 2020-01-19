إعلام أمريكي: الشرطة تتعامل مع حادث إطلاق نار في منطقة وايكيكي بولاية هاواي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، إن الشرطة تتعامل مع حادث إطلاق نار في منطقة وايكيكي بولاية هاواي.
ولم تذكر وسائل الإعلام عن أسباب الحادث أو دوافعه وما إذا كان أسفر عن ضحايا، أم لا.
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