عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي التعاون المشترك

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في برلين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث بحث الجانبان التعاون المشترك.



وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، مناقشة مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها بين الجانبين.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الشأن الليبي ودور مؤتمر برلين في إيجاد تسوية للأزمة الليبية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز مجالات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة والعمل المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد شارل ميشيل بالدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات دعماً لجهود المجتمع الدولي، من أجل إيجاد تسوية سلمية للأزمة في ليبيا.

حضر اللقاء سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

Advertisements





واستضافت العاصمة الألمانية برلين، الأحد، فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

واتفق المشاركون في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.

وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وأشار إلى عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة لعملية سياسة تقودها الأمم المتحدة، بغرض إحلال السلام في ليبيا.

كما طالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا، للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

ونص أيضاً على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.