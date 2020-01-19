دول أدرجت حزب الله جماعة إرهابية.. ما هي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بإعلان الخزانة البريطانية تصنيف حزب الله اللبناني، بالكامل، منظمة إرهابية، تتزايد الضغوط التي تمارس على هذه الميلشيا بشكل ملحوظ ويضيق الخناق تدريجيا على هذا الحزب المدعوم من إيران. فما هي الدول التي تصنفه كمنظمة إرهابية؟

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