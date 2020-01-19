الدفاعات السورية تتصدى لطائرات مسيرة تستهدف مطار حميميم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدى الجيش السوري، مساء الأحد، لطائرات مسيرة باتجاه مطار حميميم شمالي البلاد، وفق وكالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مراسلها، أن المضادات الأرضية تصدت لطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم بريف اللاذقية.

وتواصل القوات السورية عملياتها في منطقة إدلب، المعقل الكبير الأخير للإرهابيين في سوريا.

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وأعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين من المواجهات بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان، الجمعة، أنه بين 12 و25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نزح أكثر من 235 ألف شخص من شمال غربي سوريا.

وأشار البيان الأممي إلى أن كثيراً منهم فروا من مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات في محيطها، وجميعها باتت "شبه خالية من المدنيين".