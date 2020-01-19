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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: مؤتمر برلين انطلاقه نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه تم إحراز تقدم في برلين نحو التوصل إلأى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا.
وتابع بومبيو أنه يأمل في إعادة فتح منشآت النفط الليبية المغلقة نتيجة لقمة برلين، وهي المنشآت التى أغلقها الجيش الوطني الليبي، حسب وكالة "رويترز".
استضافت العاصمة الألمانية، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وشارك في المؤتمر قادة وممثلون عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.
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