شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل: حفتر والسراج لم يحضرا فعاليات مؤتمر برلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لم يكونا جزءا من فعاليات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.



وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: "هناك الكثير من الخلافات بين الطرفين وهما لم يكونا جزءا من المؤتمر لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعلامهما بالمحادثات".

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