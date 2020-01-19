أكّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، أنّه "يمكننا إنقاذ لبنان، لكن لماذا يتمسّكون بسلطة فاقدة للشرعيّة؟ لماذا يتمسّكون بمقاعد مشكّك بتمثيلها؟ لماذا يتمسّكون بمجد باطل؟ لماذا لا يسمعون هتافات الشعب على مدى 95 يومًا؟".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أوّلًا، فلتُشكّل حكومة إختصاصيّين منفصلة عن المنظومة السياسيّة، وثانيًا لنعد القرار للشعب عبر انتخابات نيابية مبكرة".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش دعا لتشكيل حكومة إختصاصيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة: يمكننا إنقاذ لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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