محمد نصرالله: المطلوب مسؤولية عالية جداً بالتعامل مع الملف الحكومي

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، في حديث تلفزيوني، أن البلاد أمام مرحلة خطيرة جداً، مشيراً إلى أن المطلوب مسؤولية عالية جداً من الجميع في التعامل مع الملف الحكومي.
وفي حين أمل نصرالله النجاح في تشكيل الحكومة في وقت قريب، شدد على أن "يدنا ممدودة لتقديم كل التسهيلات من أجل الوصول إلى الحلول"، مشيراً إلى أن نا تبقى من عقد قابل للحل سريعاً، موضحاً أن من المفترض أن يكون الاسبوع المقبل اسبوع ولادة الحكومة.
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