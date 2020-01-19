7 سيارات إسعاف للدفاع المدني منتشرة بوسط بيروت وتعمل على نقل الإصابات إلى المستشفيات

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "7 سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني منتشرة في ​وسط بيروت​، وتعمل على نقل الإصابات إلى ​المستشفيات​ على أثر ما تشهده المنطقة من توترات أمنيّة".

ولفتت منذ بعض الوقت إلى أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ يعملون في هذه الأثناء على تقديم الإسعافات الأوليّة اللّازمة لأكثر من 15 مصابًا أُصيب بضيق في التنفس وجروح طفيفة، ونقل 9 مصابين آخرين إلى المستشفيات، على أثر ما تشهده منطقة وسط بيروت".