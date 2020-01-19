7 سيارات إسعاف للدفاع المدني منتشرة بوسط بيروت وتعمل على نقل الإصابات إلى المستشفيات

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "7 سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني منتشرة في وسط بيروت، وتعمل على نقل الإصابات إلى المستشفيات على أثر ما تشهده المنطقة من توترات أمنيّة".
ولفتت منذ بعض الوقت إلى أنّ "عناصر من الدفاع المدني يعملون في هذه الأثناء على تقديم الإسعافات الأوليّة اللّازمة لأكثر من 15 مصابًا أُصيب بضيق في التنفس وجروح طفيفة، ونقل 9 مصابين آخرين إلى المستشفيات، على أثر ما تشهده منطقة وسط بيروت".
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