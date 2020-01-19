شدّد أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" ​مصطفى حمدان​، في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا حذّر قبل أن نتّهم، أنّ التهرّب من المسؤوليّة الوطنيّة برفض انعقاد ​مجلس الدفاع الأعلى​ بكامل أعضائه، هو تفريغ للوطن اللبناني من الدولة الرسمية الشرعيّة ومؤسّساتها، وتحويلها إلى إقطاعات مذهبيّة وطائفيّة، يتناسق مع ما يجري في ​وسط بيروت​ الّذي هو وسط الوطن، وليس ملكًا ولا إقطاعيّة لشخص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان: التهرب من المسؤولية برفض انعقاد مجلس الدفاع الأعلى هو تفريغ للوطن من الدولة ومؤسساتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.