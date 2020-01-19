جورج عطالله: التيار الوطني الحر لن يكون داخل الحكومة المقبلة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​، في حديث تلفزيوني، أن "​التيار الوطني الحر​" لن يكون داخل الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن التيار يعطي رأيه في الأسماء التي تطرح عليه سلباً أو إيجاباً، موضحاً أن رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ هو من يطرح الأسماء.

وشدد النائب عطالله على أن "التيار الوطني الحر" لم يقدم أي اسم ولم يطالب بأي عدد.