أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، في حديث تلفزيوني، أن "التيار الوطني الحر" لن يكون داخل الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن التيار يعطي رأيه في الأسماء التي تطرح عليه سلباً أو إيجاباً، موضحاً أن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب هو من يطرح الأسماء.
وشدد النائب عطالله على أن "التيار الوطني الحر" لم يقدم أي اسم ولم يطالب بأي عدد.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج عطالله: التيار الوطني الحر لن يكون داخل الحكومة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.