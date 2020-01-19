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تراجع المتظاهرين إلى ما بعد الصيفي بعد تقدم قوة كبيرة من الجيش وقوى مكافحة الشغب

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أفادت معلومات صحافية عن تراجع ​المتظاهرين​ إلى ما بعد منطقة الصيفي بعد تقدم قوة كبيرة من ​الجيش​ وقوى ​مكافحة الشغب​.

كما تحدثت معلومات صحافية أخرى بأن الشوارع المحيطة بمجلس النواب أصبحت خالية تماماً من المتظاهرين، بعد تقدم القوى الامنية وبسبب التساقط الكثيف للامطار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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