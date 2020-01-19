تراجع المتظاهرين إلى ما بعد الصيفي بعد تقدم قوة كبيرة من الجيش وقوى مكافحة الشغب

أفادت معلومات صحافية عن تراجع ​المتظاهرين​ إلى ما بعد منطقة الصيفي بعد تقدم قوة كبيرة من ​الجيش​ وقوى ​مكافحة الشغب​.

كما تحدثت معلومات صحافية أخرى بأن الشوارع المحيطة بمجلس النواب أصبحت خالية تماماً من المتظاهرين، بعد تقدم القوى الامنية وبسبب التساقط الكثيف للامطار.