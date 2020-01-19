عطالله: حكومة الـ18 وزيرا ستزيد العجز وما زلنا مكاننا على صعيد تشكيل الحكومة

رأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​غسان عطالله​ أنّ "حكومة الـ18 وزيرًا لا تقدّم سوى ​العجز​ الإضافي، في حين أنّنا بحاجة إلى وزراء منتجين أكثر في مواقعهم. كيف سيتمكّن الوزير من تسيير أمور وزارتين مدمجتين؟".

وأعرب في مداخلة تلفزيونية، عن اعتقاده "أنّنا ما زلنا مكاننا على صعيد ​تشكيل الحكومة​، ولم نصل إلى نتيجة تمكّننا من القول إنّنا أمام حل سريع"، لافتًا إلى "أنّنا تمكنّا من تذليل عقدة مع "​الثنائي الشيعي​" بحيث أقنعناهم بالذهاب إلى حكومة اختصاصيين بالكامل".

ونوّه إلى "أنّنا سمعنا أنّ على سبيل المثال سيتمّ دمج حقيبتي الدفاع والاقتصاد، فما وجه الشبه بينهما"، مركّزًا على "أنّنا لا يمكننا أن نعزل أنفسنا عن كل ما يجري في المنطقة، مثلًا في ​سوريا​ و​العراق​، والكثير من الدول والسفارات تتحكّم بالوضع الإقليمي".