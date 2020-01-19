فاضل: الوطني الحر لم يطرح أو يفرض أي اسم في التشكيلة الحكومية

أكد مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ لشؤون "التيار الوطني الحر" منصور فاضل، في حديث تلفزيزني، أن التيار لم يطرح أو يفرض أي اسم في التشكيلة الحكومية.

وشدد فاضل على أن "لا علاقة للتيار الوطني الحر ب​ناصيف حتي​ المطروح اسمه لوزارة الخارجية والمغتربين"، موضحاً أن "حتي سفير وقد تعرّف إليه باسيل في جولاته على المغتربين".