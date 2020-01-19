فاضل: الوطني الحر لم يطرح أو يفرض أي اسم في التشكيلة الحكومية

أكد مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لشؤون "التيار الوطني الحر" منصور فاضل، في حديث تلفزيزني، أن التيار لم يطرح أو يفرض أي اسم في التشكيلة الحكومية.
وشدد فاضل على أن "لا علاقة للتيار الوطني الحر بناصيف حتي المطروح اسمه لوزارة الخارجية والمغتربين"، موضحاً أن "حتي سفير وقد تعرّف إليه باسيل في جولاته على المغتربين".
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