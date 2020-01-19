ضاهر: لحكومة من الإختصاصيين وإعطاء الطائفة الكاثوليكية حقها

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال ضاهر​، في حديث تلفزيوني، أن الإعتراض الكاثوليكي لا يتعلق بالحقائب بل بالميثاقية، معتبراً أن "البلد ذاهب نحو الخراب وما نشهده براوفا لثورة مجاعة".

وفي حين دعا لتشكيل حكومة من الإختصاصيين، أوضح ضاهر أن الاسم المطروح ​منال مسلم​ إختصاصية تمثل الطائفة الكاثوليكية، لكنه أشار إلى أن الطائفتين الدرزية والأرمنية ستحصلان على حقيبتين، مطالباً بإعطاء الطائفة الكاثوليكية حقها خوفاً من تكريس عرف جديد في البلاد.