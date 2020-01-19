أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر، في حديث تلفزيوني، أن الإعتراض الكاثوليكي لا يتعلق بالحقائب بل بالميثاقية، معتبراً أن "البلد ذاهب نحو الخراب وما نشهده براوفا لثورة مجاعة".
وفي حين دعا لتشكيل حكومة من الإختصاصيين، أوضح ضاهر أن الاسم المطروح منال مسلم إختصاصية تمثل الطائفة الكاثوليكية، لكنه أشار إلى أن الطائفتين الدرزية والأرمنية ستحصلان على حقيبتين، مطالباً بإعطاء الطائفة الكاثوليكية حقها خوفاً من تكريس عرف جديد في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: لحكومة من الإختصاصيين وإعطاء الطائفة الكاثوليكية حقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.