إرتفاع حدة المواجهات بوسط بيروت والقوى الأمنية تتقدم باتجاه المتظاهرين

إرتفعت حدّة المواجهات في ​وسط بيروت​، و​القوى الأمنية​ تتقدّم باتجاه ​المتظاهرين​. وكان قد وصل عدد كبير من عناصر ​مكافحة الشغب​ إلى وسط بيروت، وأطلقوا القنابل المسيّلة للدموع باتجاه المتظاهرين، ما دفع بهم إلى التراجع. إضغط للمزيد

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