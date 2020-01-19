تراجع المتظاهرين من محيط البرلمان نتيجة اطلاق العديد من القنابل المسيلة للدموع

أفادت معلومات صحافية عن تراجع ​المتظاهرين​ من محيط مدخل ​مجلس النواب​، بعد اطلاق القوى الأمنية العديد من القنابل المسيلة للدموع مع استمرار عمليات القاء الحجارة والمفرقعات.

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