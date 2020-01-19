ذكرت معلومات صحافية أن محتجين قطعوا، مساء اليوم، ​طريق الضنية​ الرئيسية التي تربطها ب​مدينة طرابلس​، في محلة البياض، بوضع حجارة وإطارات مشتعلة في وسطها، فاضطر العابرون إلى سلوك طرقات بديلة للوصول إلى منازلهم، ما أدى إلى زحمة كبيرة على هذه الطرقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع طريق الضنية طرابلس في محلة البياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.