الريس: الإشتراكي خارج كل النقاش الدائر والمحاصصة القائمة على مستوى التأليف

أكد مستشار رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" النائب السابق وليد جنبلاط ​رامي الريس​، في حديث تلفزيوني، أن الحزب خارج كل النقاش الدائر و​المحاصصة​ القائمة على مستوى ​تأليف الحكومة​ المقبلة، مشيراً إلى أن الحزب حسم خياره منذ فترة بعيدة بالذهاب إلى المعارضة، لكنه يتمنى الإسراع في التأليف لأن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير,

وفي حين أشار الريس إلى أن الأمور في البلاد تذهب نحو المزيد من التدهور، لفت إلى أن الترشيحات الوزارية ليست جدية حتى الساعة بالنسبة إلى طرح الإختصاصيين، حيث يتم ترشيح أطباء لوزارة الصناعة ومحامين في وزارة الإقتصاد والتجارة.