لافروف: مؤتمر برلين كان مفيدا لكننا لم ننجح بإطلاق حوار جدي ودائم بين جانبي النزاع بليبيا

ركّز وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي لافروف​، على أنّ "المؤتمر الدولي بشأن ​ليبيا​ الّذي عُقد اليوم الأحد في برلين كان مفيدًا جدًّا، لكن من الواضح أنّنا لم ننجح حتّى الآن في إطلاق حوار جدّي ودائم"، بين رئيس حكومة الوفاق الليبية ​فايز السراج​ والمشير ​خليفة حفتر​.

ولفت في تصريح صحافي في ​مطار برلين​، إلى أنّ "الجهات الليبية قد خطت خطوة صغيرة إلى الأمام مقارنة بما حدث خلال اجتماعات ​موسكو​" الّذي عُقدت الإثنين الماضي عندما رفض حفتر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكما حدث في موسكو، لم يجتمع السراج وحفتر في العاصمة الألمانية، حيث وعد قادة الدول الرئيسية المعنيّة بالنزاع في ليبيا باحترام حظر الأسلحة الّذي قرّرته الأمم المتحدة في عام 2011، ورفض أي "تدخل" أجنبي في النزاع.