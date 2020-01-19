النشرة: المضادات السورية تتصدى لطائرات مسيرة أطلقها المسلحون باتجاه مطار ‎حميميم

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "المضادات الأرضية السورية تتصدى لطائرات ​مسيرة​ أطلقتها المجموعات المسلحة باتجاه مطار ‎حميميم بريف ‎اللاذقية".

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