وزير خارجية ألمانيا: إتفقنا على تأسيس لجنة متابعة تضمن تنفيذ القرارات بشأن ليبيا

لفت وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​، في ختام قمة ​برلين​ بشأن ​ليبيا​، إلى "أنّنا اتفقنا على تأسيس لجنة متابعة تضمن تنفيذ القرارات بشأن ليبيا"، مبيّنًا "أنّناحقّقنا الأهداف الّتي حدّدناها في المؤتمر".

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