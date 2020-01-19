بومبيو: حصل تقدم في مؤتمر برلين نحو وقف كامل للنار في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "حصل تقدم في ​مؤتمر برلين​ نحو وقف كامل للنار في ​ليبيا​"، مشيراً الى "اننا نأمل أن يتم رفع الإغلاق عن موانىء ​النفط​ الليبية بعد مؤتمر برلين".

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