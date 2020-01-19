شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى الخياط تكشف المرشد الجديد لشباب الإخوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإعلامية أمانة الخياط، مقدمة برنامج "كبسولة" على قناة إكسترا نيوز، هجوما عنيفا على ياسين أقطاى، مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد بث فيديو يبيح فيه أقطاى الدعارة والبغاء، قائلة: "ياسين اقطاى مستشار الخليفة واللسان العربى الخاص به الذى يتحدث مع العرب والمسلمين، وينفذ أجندة الرئيس التركى فى المنطقة"، موضحة أن تصريحات ياسين أقطاى تؤكد المنهج الانتهازى لجماعة الإخوان".

وقالت أمانى الخياط، خلال البرنامج، إن خليفة الإرهاب يلعب بكل الخيارات، التى لديه ووقعت خيارات أردوغان الآن على محمود فتحى القيادى بتحالف دعم الإخوان، وهذا الشخص – محمود فتحى- من الشخصيات التى شقت تنظيم الإخوان؛ لأنه من الشباب السلفى الذى كان يقوده حازم صلاح أبو إسماعيل وهو قريب للغاية من فكر السلفية الجهادية واختاره شباب الإخوان وسموه مرشدهم الجديد حيث يقود حاليا حركاهم المسلح ضد الدولة المصرية.

وأوضحت الإعلامية أمانى الخياط، أن بعض الجماعات المتطرفة، اعتبرت محمود فتحى زعيما لها من بينهم حركة العقاب الثورى والمقاومة الشعبية، وغيرها من الحركات الإخوانية الإرهابية أخذته كرمز وقائد لهم.

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ولفتت الإعلامية أمانى الخياط، إلى أن الأزمة المشتعلة الآن بين شباب الجماعة المتواجدين فى الخارج وقيادات الإخوان، التى رفضت هذا التيار من شباب الجماعة هذا يجعل الشرخ داخل التنظيم يزيد، لأن عدد الشباب الذى انضم إلى جبهة محمود فتحى، وأطلقوا عليه لقب مرشد هم عدد كبير للغاية، وهذا أحدث حالة قلق كبيرة داخل الإخوان.

وتابعت أمانى الخياط: "الأمر الأكثر دهشة أن محمود فتحى لم يكون عضوا فى تنظيم الإخوان، إلا أنه الابن المدلل لخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، وحازم صلاح أبو إسماعيل، كما أن خيرت الشاطر فى وقت من الأوقاف كان هو الذى يسيطر على الهيئة الشرعية للتيار السلفى".