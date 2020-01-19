بالصور- ضبط 127 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شن قسم مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، حملة للتفتيش على المحال التجارية وأماكن تداول المنتجات الغذائية.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة ضبطت 127 كيلو مواد غذائية، عبارة عن حلويات أطفال وشكولاتة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جرى التحفظ على المواد الغذائية المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.