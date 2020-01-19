للمرة الرابعة.. إحباط محاولة تهريب مخدر الحشيش داخل حاوية تفاح في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد محمود حنفي، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

كانت معلومات وردت من الإدارة المركزية في جمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائي، تفيد الاشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم"AMCU9270519"، قادمة من سوريا لميناء شرق بورسعيد باسم شركة للاستيراد والتصدير ومشمولها مستنديا عبارة عن 1128 عبوة بها تفاح منشأ سوري.

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جرى استصدار إذن النيابة العامة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صلاح السيد بدوي، مدير إدارة الحركة، وتبين وجود 2700 قطعة بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 560 كيلو جرام، مخبأة داخل أكياس يحتوي الكيس على 6 قطع محاطة بلاصق وملفوفة برقائق كربون أسفل ثمار التفاح.

وجه يسرى رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

كانت مباحث ميناء شرق بورسعيد بالتنسيق مع رجال الجمارك، ضبطت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، وشهر يناير من العام الجاري، كميات كبيرة من مخدر الحشيش داخل حاويات مشمولهما تفاح.

